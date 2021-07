"Walküre" in Bayreuth: Buhs für Nitsch-Malaktion

Bayreuth (dpa/MH) – Für seine Malaktion bei den Bayreuther Festspielen hat der österreichische Aktionskünstler Hermann Nitsch mit seinem Team teils heftige Buhs einstecken müssen. Nitsch hatte am Donnerstag eine Aufführung der "Walküre" im wahrsten Sinne des Wortes untermalt und riesige weiße Wände von seinem Team mit Farbe beschütten und bewerfen lassen. Von anderen Teilen des Publikums gab es dafür allerdings auch Jubel.

Normalerweise nutzt Nitsch für seine Malaktionen in erster Linie tierisches Blut und Gedärme – darauf verzichtete er allerdings auf dem Grünen Hügel.

Auch musikalisch überzeugte die Aufführung das Publikum nicht restlos. Der Finne Pietari Inkinen am Pult musste Unmutsbekundungen über sich ergehen lassen für eine etwas blasse, zurückhaltende Interpretation der zweiten Oper aus Richard Wagners Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" – dabei sind Buh-Rufe für einen Dirigenten in Bayreuth eher nicht an der Tagesordnung. Im kommenden Jahr soll Inkinen alle vier "Ring"-Opern dirigieren.

Eher höflichen Applaus gab es für die neue Bayreuther "Brünnhilde" Iréne Theorin und Wotan-Einspringer Tomasz Konieczny. Er hatte die Rolle nur wenige Tage vor der Premiere von Günther Groissböck übernommen, der sie sich nach Angaben der Festspielleitung derzeit wegen der langen Corona-Pause nicht zutraut. Uneingeschränkten Jubel gab es dagegen für die Bayreuther Allzweckwaffe Klaus Florian Vogt als Siegmund und vor allem eine stimmgewaltige Lise Davidsen als Sieglinde.

Dass eine "Walküre" allein – ohne die anderen drei "Ring"-Teile – auf dem Bayreuther Spielplan steht, ist höchst ungewöhnlich und der Corona-Pandemie geschuldet. Eigentlich sollte eine komplette neue "Ring"-Produktion von Regisseur Valentin Schwarz 2020 schon Premiere feiern. Weil die Festspiele ausfielen, wurde daraus aber nichts. 2022 soll das nachgeholt werden. Zumindest musikalisch gab die diesjährige "Walküre" darauf schon einen Vorgeschmack.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(dpa/MH)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Bayreuther Festspielen

Link:

➜ http://www.bayreuther-festspiele.de