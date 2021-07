Der fliegende Holländer – Bayreuther Festspiele 2021

Samstag, 31. Juli 2021 / 20:15 – 22:45 Uhr

3sat

Oper (Deutschland 2021, Erstausstrahlung) Die Eröffnungspremiere der diesjährigen Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth war der Abend der Frauen: Am Pult stand die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv – als erste Frau in der 145-jährigen Geschichte des Festivals. Und sie wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Noch größer war nur der Jubel für die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, die in der Oper "Der fliegende Holländer" mit der Rolle der Senta ebenfalls ihr Bayreuth-Debüt gab.

Den Daland sang der deutsche Bass Georg Zeppenfeld. Als Holländer war der schwedische Bariton John Lundgren zu erleben. Die weiteren Rollen waren mit Eric Cutler (Erik), Marina Prudenskaya (Mary) und Attilio Glaser (Steuermann) besetzt. Regisseur Dmitri Tcherniakov, der auch das Bühnenbild gestaltete, musste sich einige Buhs anhören.

Pandemiebedingt können in diesem Jahr nur bis zu 900 Zuschauer die Vorstellungen im Festspielhaus besuchen. Der Saal verfügt normalerweise über 1.944 Plätze. Auch die Eröffnung der Festspiele fiel heuer kleiner aus als gewohnt. Es gab keinen Roten Teppich, und die Liste der prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur war kürzer.

Zum Programm der 109. Bayreuther Festspiele gehören "Die Meistersinger von Nürnberg" (Regie: Barrie Kosky), "Tannhäuser" (Tobias Kratzer) und "Die Walküre" (Hermann Nitsch). Die Oper "Parsifal" wird in konzertanter Form aufgeführt. Für zwei Konzerte kehrt Andris Nelsons auf den Grünen Hügel zurück. Der lettische Dirigent hatte von 2010 bis 2014 die Oper "Lohengrin" im Festspielhaus dirigiert. Ab 2016 sollte er die Neuinszenierung des "Parsifal" leiten. Eine Woche vor der Premiere zog er sich jedoch von dem Projekt zurück und löste seinen Vertrag auf. Die Bayreuther Festspiele dauern noch bis zum 25. August.

