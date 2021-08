Michael Tilson Thomas wegen Gehirntumor operiert

San Francisco/Berlin (MH) – Dem US-amerikanischen Dirigenten Michael Tilson Thomas ist ein Gehirntumor entfernt worden. Die Operation am Medical Center der University of California sei erfolgreich verlaufen, teilte der 76-Jährige am Freitag mit. Er beginne eine mehrmonatige Therapie. "Das bedeutet, dass ich meine öffentlichen Auftritte bis Ende Oktober einschränken muss. Ich plane, im November auf die Bühne zurückzukehren", erklärte der Dirigent.

Tilson Thomas, der auch als Pianist und Komponist wirkt, war von 1995 bis 2020 Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestra. Nach seinem Rücktritt wurde er zum Music Director Laureate ernannt. Zuvor war er von 1988 bis 1995 Chefdirigent des London Symphony Orchestra, dem er seitdem als Principal Guest Conductor verbunden ist. Tilson Thomas steht regelmäßig am Pult des Boston Symphony Orchestra und des Los Angeles Philharmonic Orchestra. 1987 gründete er das New World Symphony, eine amerikanische Orchesterakademie, die junge Musiker auf Führungsrollen in Orchestern und Ensembles weltweit vorbereitet.

