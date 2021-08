Klassik in den Alpen mit Elīna Garanča

Samstag, 07. August 2021 / 20:15 – 21:55 Uhr

3sat

Musik (Österreich 2021, Erstausstrahlung) Seit 2013 veranstalten die Mezzosopranistin Elīna Garanča und ihr Ehemann, der Dirigent Karel Mark Chichon, jährlich "Klassik in den Alpen" in Kützbühel. Inzwischen zählt das Galakonzert zu den stimmungsvollsten Open-Air-Events Europas. In diesem Jahr war die Veranstaltung zugleich das Jubiläumskonzert anlässlich 750 Jahre Kitzbühel. Dank eines umfassenden Präventionskonzepts konnten gut 2.000 Besucher den Abend erleben.

Garanča trat gemeinsam mit der rumänischen Sopranistin Cellia Costea und dem armenischen Tenor Arsen Soghomonyan unter der musikalischen Leitung von Chichon auf. Außerdem erstmals auf der großen Konzertbühne war der 23-jährige Bass Philipp Schöllhorn, Sieger von Garančas Nachwuchsförderprojekt "ZukunftsStimmen".

Aufgezeichnet wurde der Konzert-Abend am 10. Juli. Das Programm hat Chichon als künstlerischer Leiter unter das Motto "Hoffnung und Zuversicht" gestellt.

(MH)





➜ https://www.klassikindenalpen.at

