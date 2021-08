Anna Netrebko und Rolando Villazón singen "La traviata"

Sonntag, 08. August 2021 / 17:55 – 18:40 Uhr

Dokumentation (Deutschland 2020, Erstausstrahlung) Bei den Salzburger Festspielen 2005 machte die "La traviata"-Aufführung von sich reden. Anna Netrebko und Rolando Villazón in den Hauptrollen standen nicht zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne, doch in Salzburg wurden sie zum Traumpaar der Oper. Nie zuvor schienen Opernstars so zum Anfassen nah, nie zuvor waren sie so präsent in den Medien. Jeder für sich, vor allem aber als Paar auf der Bühne, das die Fantasien des Publikums beflügelte.

Die Dokumentation von Anaïs Spiro bietet einen unterhaltsamen Rückblick auf eine Inszenierung, die der Gattung Oper zu neuer Popularität verholfen hat. Die beiden Protagonisten teilen Jahre nach diesem legendären Auftritt ihre Emotionen mit dem Zuschauer. Opernregisseur Willy Decker plaudert aus dem Nähkästchen. Die kaum bekannten Filmaufnahmen der Probenarbeit geben einen intimen und persönlichen Einblick von der Atmosphäre am Set. Die junge französische Sopranistin Erminie Blondel erzählt von ihrer Bewunderung für das Traumopernpaar.

In "La traviata" führt die junge Violetta als Edelkurtisane ein flottes Leben in Paris. Doch sie ist krank und weiß, dass sie bald sterben wird – da verliebt sie sich zum ersten Mal. Ein bekannter, tragischer Stoff, den Willy Decker so zeitgemäß und greifbar wie nie zuvor inszenierte. Die Produktion war ein Fest der höchsten Gesangskunst und des lebensechten Spiels, das auch heute genauso zu begeistern weiß wie bei der Premiere.

