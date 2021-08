Bayreuther Festspiele: John Lundgren 2022 neuer Wotan

Bayreuth/Berlin (MH) – Der schwedische Bariton John Lundgren wird bei den Bayreuther Festspielen 2022 den Wotan in "Die Walküre" und Wanderer in "Siegfried" singen. Das teilten die Festspiele am Sonntag auf ihrer Website mit. Festspielchefin Katharina Wagner danke dem 52-Jährigen "sehr herzlich für die kurzfristige Bereitschaft, beide Partien zu übernehmen und unmittelbar in den Probenprozess einzusteigen", hieß es weiter.

Wer den Wotan in "Das Rheingold" geben soll, werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele wollen im kommenden Jahr eine Neuproduktion der Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" auf die Bühne bringen. Bei der ursprünglich für 2020 geplanten Inszenierung führt der Österreicher Valentin Schwarz Regie, die musikalische Leitung hat der Finne Pietari Inkinen.

