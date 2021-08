Dirigent und Komponist Gianluigi Gelmetti (75) gestorben

Rom/Berlin (MH) – Der italienische Dirigent und Komponist Gianluigi Gelmetti ist tot. Wie das Teatro dell’Opera di Roma am Mittwoch mitteilte, starb er im Alter von 75 Jahren – einer Meldung der Nachrichtenagentur ANSA zufolge in Monte Carlo. Die Musikwelt trauere, erklärte Italiens Kulturminister Dario Franceschini. Gelmetti habe mit seinem Talent den Namen des Landes hochgehalten.

1945 in Rom geboren, war Gelmetti Schüler von Sergiu Celibidache und später Student bei Franco Ferrara und Hans Swarowsky. Nach seinem Debüt bei den Berliner Philharmonikern stand er regelmäßig am Pult der wichtigsten Opern- und Sinfonieorchester der Welt. Ab 1989 war er fünf Jahre lang Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Stuttgart. Von 2000 bis 2009 wirkte er als Musikdirektor am Teatro dell’Opera di Roma, während er zwischen 2004 und 2008 auch Chefdirigent des Syndey Symphony Orchestra war. Das Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo leitete Gelmetti von 1990 bis 1992 und noch einmal von 2012 bis 2016. Anschließend erhielt er den Titel "Chef Honorarire" auf Lebenszeit und die monegassische Staatsangehörigkeit.

Gelmetti komponierte Werke wie "Algos", das die Münchner Philharmoniker 1997 uraufführten, oder "Prasanta Atma" zu Ehren von Sergiu Celebidache, 1999 von der Oper in Rom in Auftrag gegeben.

