Le Concert de Paris 2021

Musik (Frankreich 2021, Erstausstrahlung) Das "Concert de Paris" zählt zu den größten klassischen Musik-Ereignissen der Welt. Vor der Kulisse des Eiffelturms zieht es Jahr für Jahr zum französischen Nationalfeiertag über 400.000 Zuschauer an. 2021 fällt es etwas kleiner aus, ist aber nach der Corona-Dürre beinahe eine Wiederauferstehung der Musik. Die australische Dirigentin Simone Young leitet Kantorei und Chor von Radio France und das Orchestre National de France. Young feiert 2021 ihren 60. Geburtstag – eine erfolgreiche Wegbereiterin für Dirigentinnen in einem Beruf, der von Männern dominiert wird.

Die vielfach preisgekrönte Sopranistin Pretty Yende aus Südafrika kann mit Engagements an der Metropolitan Opera in New York und der Wiener Staatsoper aufwarten. Außerdem ist Piotr Beczala aus Polen dabei, der als Lyrischer Tenor weltweit für Furore sorgt, zum Beispiel als Rodolfo neben Anna Netrebko oder als Lohengrin bei den Bayreuther Festspielen. Französischer Nachwuchsstar am Klavier ist Alexandre Kantorow, Jahrgang 1997, der 2019 den Tschaikowski-Wettbewerb gewann. Die lettische Akkordeonistin Ksenija Sidorova spielt argentinischen Tango von Astor Piazzolla, und der libanesisch-französische Trompeter Ibrahim Maalouf bringt weichen Jazzklang mit auf das Marsfeld von Paris. Außerdem sind zu Gast: die Mezzo-Sopranistin Clémentine Margaine und der Bariton Edwin Crossley-Mercer.

Sternstunden des Opern-Repertoires mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, George Bizet, Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Gioacchino Rossini und anderen.

2020 war das Großereignis mit abschließendem Feuerwerk wegen Corona-Einschränkungen undenkbar – aber ein Ausfall des Konzertes ebenso. Und so setzte Paris mit einer auf rund 4.500 Zuschauer reduzierten Variante dennoch ein Zeichen.

