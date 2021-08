"Opus Klassik"-Preisträger verkündet

Berlin (MH) – Die Sopranistin Sonya Yoncheva und der Tenor Piotr Beczała erhalten den Musikpreis "Opus Klassik" 2021 als Sängerin bzw. Sänger des Jahres. Die Auszeichnung als Dirigent des Jahres geht an Marc Albrecht, teilte der Verein zur Förderung der Klassischen Musik am Donnerstag in Berlin mit. Die Preisverleihung findet Anfang Oktober in Form eines Kammerkonzerts und einer Gala statt.

Als Instrumentalisten des Jahres werden Daniil Trifonov (Klavier), Augustin Hadelich (Violine) und Martin Fröst (Klarinette) ausgezeichnet. Die Preise in der Kategorie Nachwuchskünstler erhalten die Sopranistin Fatma Said, der Cellist Pablo Ferrández, der Pianist Robert Neumann und die Trompeterin Lucienne Renaudin Vary. Als bestes Projekt für Nachwuchsförderung wird "Stimmenüberleben" des Berliner Mädchenchors gewürdigt.

Insgesamt werden 48 Preise in 25 Kategorien vergeben. In diesem Jahr haben der Beirat und die Jury Sonderpreise für Formate ausgelobt, die in der Pandemie eine kulturelle Teilhabe ermöglichten. Ausgezeichnet werden die Projekte "100 Ideen für 100 Jahre Mozartfest" in Würzburg und das "Music Lab" der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Der Geiger Daniel Hope wird für seine täglichen Live-Streams "Hope@Home" geehrt. Ein "Sonderpreis der Jury für besondere mediale Formate und Verbreitung" geht an das Musik-Magazin "KlickKlack" des Bayerischen Fernsehens.

Das Kammerkonzert am 9. Oktober in der Villa Elisabeth wird auf der Video-Plattform TikTok live gestreamt. Die Gala am 10. Oktober im Konzerthaus Berlin wird vom ZDF aufgezeichnet und am selben Abend ab 22:15 Uhr gesendet. Die ersten Preise werden bereits am 23. September bei einer Veranstaltung im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg verliehen. Dort werden Niklas Liepe für den Videoclip des Jahres, die Violinistin Ragnhild Hemsing in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen" und der Nachwuchs-Pianist Robert Neumann ausgezeichnet.

Der Musikpreis Opus Klassik wird seit 2018 von Plattenlabels, Verlagen und Konzertveranstaltern verliehen, die sich zum Verein zur Förderung der Klassischen Musik zusammengeschlossen haben. Zuvor gab es 25 Jahre lang den Echo Klassik, der vom Bundesverband Musikindustrie (BVMI) verliehen wurde.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Désirée Nosbusch moderiert Opus Klassik 2021

(06.07.2021 – 11:58 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Opus Klassik

Link:

➜ https://www.opusklassik.de