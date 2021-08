Duisburger OB trifft Philharmoniker-Intendant

Duisburg/Berlin (MH) – Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) hat den neuen Intendanten der Duisburger Philharmoniker, Nils Szczepanski, getroffen. Bei der Begegnung am Freitag im Rathaus sprachen beide über Planungen, Projekte und Perspektiven des Orchesters, wie die Stadt mitteilte. Auch die aktuellen Rahmenbedingungen im Konzertsaal unter Corona-Auflagen seien ein Thema gewesen.

Der 1977 in Oldenburg geborene Szczepanski war im Februar vom Rat der Stadt zum neuen Intendanten der Duisburger Philharmoniker gewählt worden. Der studierte Musikwissenschaftler und Kulturmanager trat zum 1. August die Nachfolge von Alfred Wendel an, der am Tag davor in den Ruhestand gegangen ist.

Szczepanski wirkte zuvor bei den Symphonikern Hamburg als Künstlerischer Betriebsleiter und Persönlicher Referent des Intendanten. Von 2007 bis 2013 war er als Musiktheater-, Ballett- und Konzertdramaturg am Aalto-Musiktheater Essen engagiert.

