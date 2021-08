Concertgebouw-Orchester begeistert beim Musikfest Berlin

Berlin (MH) – Das Concertgebouworkest Amsterdam unter der Leitung von Daniel Harding ist am Dienstag beim Musikfest Berlin vom Publikum mit Ovationen im Stehen und Bravorufen bedacht worden. Das Orchester begeisterte zunächst mit der Ballett-Musik "Agon" von Igor Strawinsky, dessen Spätwerk mit insgesamt 17 Kompositionen den diesjährigen Festivalschwerpunkt bildet. Riesigen Applaus und Ovationen gab es auch für die US-amerikanische Sopranistin Renée Fleming in Olivier Messiaens Liederzyklus "Poèmes pour Mi". Außerordentlich plastisch gestaltete das Orchester Claude Debussys symphonische Skizzen "La mer". Die Musiker bedankten sich mit Maurice Ravels "Pavane pour une infante défunte" als Zugabe. Das Concertgebouworkest Amsterdam ist dem Musikfest Berlin seit der ersten Ausgabe 2005 als regelmäßiger Gast verbunden.

Für das Konzert in der Berliner Philharmonie wurde, ebenso wie für einige andere Veranstaltungen des Musikfests, die Kapazität kurzfristig von 1.200 auf 2.000 erhöht. Das betrifft auch die Auftritte des London Symphony Orchestra mit Sir Simon Rattle und Magdalena Kožená sowie der English Baroque Soloists und des Monteverdi Choir mit John Eliot Gardiner und Ann Hallenberg.

Das Musikfest Berlin hatte am Montag mit der Uraufführung des Werkes "A House of Call. My Imaginary Notebook" von Heiner Goebbels durch das Ensemble Modern Orchestra unter der Leitung von Vimbayi Kaziboni begonnen. Bis zum 20. September sind insgesamt 34 Konzerte geplant. Auf dem Programm stehen mehr als 100 Werke von gut 50 Komponisten, darunter neun Uraufführungen.

Mit dem Festival starten die Berliner Klangkörper – Philharmoniker, Deutsches Symphonie-Orchester, Konzerthausorchester und Rundfunk-Sinfonieorchester – alljährlich in die neue Spielzeit. Die Konzerte finden diesmal fast ausschließlich in der Philharmonie statt. Im vorigen Jahr konnten Corona-bedingt die meisten Gastorchester nicht teilnehmen.

