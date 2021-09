Oper Wuppertal spielt nach Hochwasser an anderen Orten

Wuppertal/Berlin (MH) – Da die Große Bühne der Oper Wuppertal nach Hochwasserschäden noch nicht wieder instandgesetzt ist, weicht der Spielbetrieb an drei andere Orte aus. "Dadurch können wir unseren Spielplan mit wenigen Veränderungen umsetzen", erklärte Intendant Berthold Schneider am Mittwoch.

Am 3. Oktober wird eine Konzertinstallation der Händel-Oper "Julius Caesar" in den Werkstätten der Wuppertaler Bühnen gezeigt. Salvatore Sciarrinos Oper "Il canto s’attrista" erlebt am 23. Oktober die Deutsche Erstaufführung im Erholungshaus in Leverkusen. Dabei gibt der neue 1. Kapellmeister Johannes Witt seinen Einstand. Für das Wuppertaler Publikum wird ein Shuttle-Service eingerichtet. Ende November wird die konzertante Aufführung von Giuseppe Verdis "La traviata" erstmals vor Publikum gespielt, in der vergangenen Spielzeit konnte die Produktion nur als Stream gezeigt werden.

Nach derzeitigem Stand kann der Spielbetrieb im Opernhaus Mitte Dezember wieder starten, wenn auch technisch eingeschränkt. Als erste Produktion soll Mozarts "Die Zauberflöte" wieder aufgenommen werden. Nach der Premiere in der letzten Spielzeit konnten pandemiebedingt nur wenige Vorstellungen gezeigt werden. Für Anfang Januar ist die Premiere der Operette "Die Piraten" von Gilbert & Sullivan geplant.

