Khatia Buniatishvili und Bomsori sprechen für LG SIGNATURE

LG SIGNATURE, die Premiummarke von LG Electronics, war in diesem Jahr erstmals Hauptsponsor des Rheingau Musik Festivals und zieht gemeinsam mit dem Veranstalter eine positive Bilanz – trotz Corona. Mit einer exklusiven Digital-Kampagne schließt LG SIGNATURE nun an den Erfolg des Festivalsommers an: In Zusammenarbeit mit den beiden musikalischen Ausnahmetalenten Khatia Buniatishvili und Bomsori soll das Hochgefühl, welches das Kulturfestival geweckt hat, bis zum Jahresende erhalten bleiben.

Unter dem Motto "Kunst inspiriert Technologie, Technologie vollendet Kunst" engagiert sich LG SIGNATURE seit Jahren dafür, die Themen Kunst und Technologie mittels innovativer Ansätze zusammenzubringen. Die zwei Künstlerinnen verkörpern dabei besonders die Markenphilosophie von LG SIGNATURE: Die diesjährige Artist in Residence des Festivals, Khatia Buniatishvili, hat bereits ein ausgezeichnetes Renommee in der Welt der klassischen Musik erworben. Ebenso wie die als Rising Star gefeierte Bomsori verbindet sie mit LG SIGNATURE die Leidenschaft für Ästhetik, Präzision und Perfektion.

Die georgische Pianistin und zweifache Echo Klassik Gewinnerin Khatia Buniatishvili verzaubert ihr Publikum immer wieder aufs Neue mit ihrem extrovertierten und feinsinnigen Spiel: "LG teilt meine Leidenschaft, meine Freude an der Kunst", verdeutlicht Buniatishvili. "Dabei liebe ich besonders das Minimalistische – nichts verstellt den Blick auf das Wesentliche." Klarheit und Eleganz spielen auch bei der Designphilosophie von LG SIGNATURE eine essenzielle Rolle: Unnötige Elemente entfallen, sodass der eigentliche Zweck des Produktes in den Fokus rückt.

Auch Bomsori unterstreicht dies: "Kunst und Technologie müssen keine Gegensätze sein – es geht vor allem um Leidenschaft, in absolut jedem Detail. Diese Leidenschaft und das Streben nach Perfektion erkenne ich auch bei LG SIGNATURE, sei es im minimalistischen Design oder bei der innovativen Technologie." Die gebürtige Südkoreanerin ist eine der dynamischsten und aufregendsten Violinistinnen der Gegenwart und gewann bereits zahlreiche internationale Wettbewerbe. Neben der exklusiven Kampagne war LG SIGNATURE bereits Konzertpate der beiden Künstlerinnen auf dem Rheingau Musik Festival.

Gemeinsam mit dem Rheingau Musik Festival hat LG SIGNATURE Musikbegeisterten und Weinliebhabern sinnliche Erlebnisse, eingebettet in die einzigartige Weinlandschaft des Rheingaus, geboten. Entsprechend stehen der LG SIGNATURE 8K OLED TV 88Z1, der ausrollbare LG SIGNATURE OLED R, sowie der LG SIGNATURE LSR200W Weinkühlschrank im Fokus der Kampagne mit den beiden Künstlerinnen.

"Das Rheingau Musik Festival war eine fantastische Bühne, um die Marke LG SIGNATURE auch in den Konzertstätten erlebbar zu machen. Mit Khatia Buniatishvili und Bomsori haben wir nun echte Superstars der internationalen Klassik-Szene als Botschafterinnen an unserer Seite, mit denen wir auch über das Rheingau Musik Festival hinaus besondere Erlebnisse schaffen wollen", erklärt Caroline Funk, Head of Communications bei LG Electronics. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Mit ihrem ausgezeichneten Spiel und ihrer Leidenschaft für Perfektion und Präzision verkörpern sie genau das, was LG SIGNATURE ausmacht." Weitere Informationen unter https://www.lg.com/de/lg-signature.

