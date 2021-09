Lucerne Festival fast ausverkauft

Luzern/Berlin (MH) – Das Lucerne Festival hat kurz vor dem Abschluss der diesjährigen Sommerausgabe eine positive Bilanz gezogen. Die 89 Veranstaltungen seit dem 10. August hätten 41.000 Besucher angezogen, teilten die Organisatoren am Freitag mit. Die Auslastung habe 96 Prozent erreicht. 47 Konzerte waren ausverkauft, 29 Sinfoniekonzerte zu 99 Prozent ausgelastet. Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten nur jeweils 1.000 der 1.898 Plätze im Konzertsaal des Kultur- und Kongresszentrum KKL belegt werden.

Zu Gast waren internationale Solisten, Dirigenten und Sinfonieorchester sowie Klangkörper aus der Schweiz. Das Tonhalle-Orchester Zürich war erstmals mit Paavo Järvi am Pult bei dem Festival. Michael Sanderling gab sein Antrittskonzert als neuer Chefdirigent des Luzerner Sinfonieorchesters. Als "Artiste étoile" trat die Pianistin Yuja Wang in vier Konzerten und dem neuen Format "40Min" auf. In Luzern erklangen 16 Uraufführungen und zwölf Schweizer Erstaufführungen, unter anderem von "Composer in Residence" Rebecca Saunders. Das Lucerne Festival endet am Sonntag mit einem Konzert des Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer.

Alle Konzerte fanden ohne Pause statt und teilweise mit kleineren Besetzungen als ursprünglich vorgesehen. Während des Konzertbesuchs bestand Maskenpflicht, das Festival verlangte aber keinen Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder ein negatives Testergebnis (3-G-Zertifikat). Durch eine regelmäßige Testung sämtlicher Künstler und Mitarbeiter habe man umgehend auf einzelne positive Fälle reagieren können, hieß es.

Das Lucerne Festival wurde 1938 gegründet. Es zählt zu den renommiertesten internationalen Musikfestivals und zieht jährlich bedeutende Orchester und Künstler an.

