Thüringer Bachwochen übertreffen Erwartungen

Erfurt/Berlin (MH) – Die Thüringer Bachwochen haben in diesem Jahr rund 4.000 Besucher angezogen. "Nach dem Ausfall 2020 und 2021 war diese Sonderausgabe der Bachwochen für uns ein erster Schritt zurück zur Normalität", sagte Festivalleiter Christoph Drescher am Dienstag. "Mit einer Auslastung von 80 Prozent ist das Festival deutlich besser gelaufen als erwartet."

Die verkürzte Herbstausgabe der normalerweise um Ostern stattfindenden Bachwochen umfasste 30 Konzerte. Trotz unverändert spürbarer Unsicherheiten habe man großen Zuspruch für den Versuch erfahren, Bachs Musik wieder live mit international renommierten Künstlern anzubieten. Zum Abschluss stand am Abend ein Auftritt des New Yorker Ensembles "Roomful of Teeth" in Erfurt auf dem Programm.

"Die Nachfrage nach Karten war zumeist weit höher, als wir unter Pandemie-Bedingungen anbieten konnten, zwei Drittel der Konzerte waren ausverkauft", erklärte Drescher. Das sei eine deutliche Ermutigung auch für das Festival im kommenden Jahr.

2022 feiern die Thüringer Bachwochen ihr 30-jähriges Jubiläum. Das Festival ist dann vom 8. April bis 1. Mai geplant.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Thüringer Bachwochen

Link:

➜ http://www.thueringer-bachwochen.de