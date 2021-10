Präsident der Musikhochschule Würzburg verlängert

München/Berlin (MH) – Der Präsident der Hochschule für Musik Würzburg, Prof. Christoph Wünsch, bleibt sechs weitere Jahre im Amt. Wie das Bayerische Kunstministerium am Mittwoch mitteilte, hat Kunstminister Bernd Sibler (CSU) dem Pädagogen zu seiner zweiten Amtszeit gratuliert und ihm die Ernennungsurkunde am Dienstag überreicht.

Wünsch kenne den Hochschulbetrieb als jahrjähriger Vizepräsident und seit 2017 als Präsident in all seinen Facetten, erklärte Sibler. "Mit großer Leidenschaft setzt er sich dafür ein, die Ausbildung an der HfM Würzburg auf Spitzenniveau in der Balance zwischen Tradition und Innovation optimal weiterzuentwickeln." Der Pianist, Komponist und Professor sei nicht nur ein exzellenter Brückenbauer zwischen Wissenschaft und Kunst, sondern auch ein engagierter Gestalter. Das zeigten von ihm angestoßene Projekte wie das "Würzburger Zentrum für musikalische Exzellenzförderung", das eine bayernweit einzigartige Einrichtung für die Förderung musikalisch herausragend begabter Kinder und Jugendlicher sei, so Sibler.

Wünsch nannte es eine große Freude und Ehre, die Hochschule Würzburg weiterhin begleiten zu dürfen. "Wir haben viele Projekte, die aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten und die ich nun fortsetzen kann", betonte er. Als Beispiele nannte er den Umbau eines neuen Universitätsgebäudes und den Aufbau einer "Professional School", um die Weiterbildung voranzutreiben.

Der 1955 in Landshut geborene Wünsch wurde 2001 zum Professor für Musiktheorie an die HfM Würzburg berufen. Von 2011 bis 2017 hatte er dort das Amt des Vizepräsidenten inne und wurde dann zum Präsidenten ernannt. Zudem wirkt Wünsch als Sprecher der bayerischen Musikhochschulen und stellvertretender Sprecher der Landeskonferenz der bayerischen Kunsthochschulen.

