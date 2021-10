Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz steigert Abozahlen

Ludwigshafen/Berlin (MH) – Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz verzeichnet trotz Corona-Krise eine Rekord-Steigerung bei den Abonnementzahlen. Mit ihren zwei Abo-Reihen in Mannheim gehe sie mit einem Zuwachs von 46 Prozent Stammpublikum in die neue Saison, teilte das Orchester am Mittwoch mit. Für die Ludwigshafener Konzertreihe betrage die Steigerung sogar knapp 60 Prozent. Das seien die bislang höchsten Abonnementzahlen.

Intendant Beat Fehlmann führte den Erfolg maßgeblich auf die Pflege des Stammpublikums und das Engagement der Institution auch während der Pandemie zurück: "Wir haben in den vergangenen Monaten mit unendlich großer Flexibilität daran gearbeitet, unser Publikum zu halten und gar zu entwickeln", sagte er. Es sei uns gelungen, die Musik trotz widriger Umstände zu den Menschen zu bringen. "Selbst während der Phasen des totalen Lockdowns ließen wir den Kontakt zum Publikum nicht abreißen." Die Stammgänste hätten diese Engagement mit ihrer Treue belohnt. "Dass wir zusätzlich so viele neue Menschen langfristig für unsere Konzerte gewonnen haben, ist ein extrem positives Signal für unsere Institution", resümierte Fehlmann.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Links:

➜ http://www.www.staatsphilharmonie.de