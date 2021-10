Oper Frankfurt verschiebt Uraufführung wegen Corona

Frankfurt am Main/Berlin (MH) – Die Oper Frankfurt kann die Uraufführung der Oper "The People Out There" nicht wie geplant am 22. Dezember 2021 auf die Bühne bringen. Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen hätten in den vergangenen Monaten wichtige musikalische Experimentierphasen nicht stattfinden können, die für den Kompositionsprozess unabdingbar seien. Das teilte das Haus am Mittwoch mit. Das Werk soll in einer der kommenden Spielzeiten realisiert werden.

"The People Out There" wurde von dem gebürtigen Duisburger Hauke Berheide komponiert. Das koproduzierende Ensemble Modern wird musikalisch geleitet von Roland Böer. Der Text zu der fünfaktigen Oper stammt von der in Deutschland und den USA lebenden Autorin und Regisseurin Amy Stebbins, die mit dieser Arbeit ihr Frankfurt-Debüt geben sollte.

