Neue Professoren starten an HfM Nürnberg

Nürnberg/Berlin (MH) – Mit Nikolay Borchev (Gesang) und Johannes Otter (Horn) haben am Montag zwei neue Professoren ihre Lehrtätigkeit an der Hochschule für Musik Nürnberg begonnen. Der in Belarus geborene Bariton Borchev erklärte, er wolle jungen Sängern das für den Beruf notwendige Rüstzeug mit auf den Weg geben. Der aus der Schweiz stammende Hornist Otter freut sich darauf, gemeinsam mit den Studenten einen Weg zu finden, wie sie ihr volles künstlerische Potential entfalten können.

Borchev kennt Nürnberg bereits sehr gut: "Schon während der Zeit meines Engagements an der Münchner Staatsoper war ich oft und gern in der Stadt. Im Übrigen bin ich einige Male im Theater eingesprungen und habe auch diesen Teil des Nürnberger Kulturlebens kennengelernt." Otter hat von Nürnberg noch nicht so viel gesehen. "Da ich viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, werde ich die Stadt und Region schnell erkunden, um zum Beispiel mögliche Konzertorte für die Hornklasse zu finden."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Rainer Kotzian wird neuer Präsident der HfM Nürnberg

(30.04.2021 – 10:57 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Hochschule für Musik Nürnberg

Link:

➜ http://www.hfm-nuernberg.de