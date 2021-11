Theater in Niedersachsen gegen Sparpläne des Landes

Hannover/Berlin (MH) – Gegen Sparpläne der Landesregierung in Niedersachsen wollen Beschäftigte der Theater und Orchester am 10. November demonstrieren. Die Nichtübernahme der anstehenden Tariferhöhungen im Öffentlichen Dienst komme faktisch einer Kürzung gleich, erklärten die Organisatoren des Protests am Mittwoch. Den freien und kommunalen Theatern im Land sowie den Staatstheatern Hannover entstünde ein Defizit in Millionenhöhe.

Der niedersächsische Landtag entscheidet im Dezember über den Haushaltsplanentwurf für 2022/23. Viele Theater und Orchester würden dadurch substanziell belastet, befürchten die Gewerkschaften GDBA, ver.di, VdO und DOV. Zu der Demonstration vom Opernplatz Hannover zum Landtag erwarte man mehr als 1.000 Teilnehmer aus mehreren Städten Niedersachsens.

Bereits seit dem 9. Oktober laufen Protestaktionen. So wird das Publikum nach allen Vorstellungen durch Ansagen über die Pläne der Landesregierung informiert. Eine Online-Petition hätten inzwischen mehr als 6.000 Menschen unterzeichnet, hieß es. Zudem seien etwa 8.000 Protest-Postkarten an die Staatskanzlei geschickt worden.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Staatsoper Hannover

Link:

➜ https://staatstheater-hannover.de