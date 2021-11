Festspiele MV zeichnen Nachwuchsmusiker aus

Schwerin/Berlin (MH) – Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zeichnen Nachwuchsmusiker aus, die in diesem Jahr bei dem Festival aufgetreten sind. Der portugiesische Klarinettist Carlos Ferreira erhält den mit 5.000 Euro dotierten Solistenpreis, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Der Publikumspreis in gleicher Höhe geht an die slowenische Sopranistin Nika Gorič. Den Ensemblepreis und 10.000 Euro erhält das Duo Timothy Ridout (Viola) und Frank Dupree (Klavier).

Alle Auszeichnungen sollen im Rahmen eines Konzertwochenendes der Festspiele im September 2022 verliehen werden. Intendantin Ursula Haselböck sagte, sie begrüße vier hochkarätige Musiker in der Preisträgerfamilie der Festspiele. "In diesem so besonderen Jahr haben sie alle uns mit ihren Auftritten begeistert und ein Zeichen für die Zukunft von Live-Konzerten und jungen Künstlern und Künstlerinnen gesetzt."

Mit der 1995 gegründeten Konzertreihe "Junge Elite" bietet das Festival jungen Musikern aus aller Welt eine Bühne und die Chance auf einen der Nachwuchspreise. Viele der Ausgezeichneten kehren später regelmäßig zu den Festspielen zurück, darunter heutige Stars wie Julia Fischer, Daniel Hope oder Daniel Müller-Schott.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Festspiele MV ziehen 37.400 Besucher an

(17.09.2021 – 12:10 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern

Link:

➜ http://www.festspiele-mv.de