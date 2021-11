Deutsche Oper Berlin kehrt zur Maskenpflicht zurück

Berlin (MH) – Besucher der Deutschen Oper Berlin müssen ab sofort wieder durchgehend einen Mund-Nase-Schutz tragen. Die aktuelle Entwicklung der Pandemie habe sie dazu bewogen, die Maskenpflicht auch während der Vorstellung wieder einzuführen, teilte das Haus am Freitag mit. Notwendig ist eine medizinische oder FFP2-Maske.

Das Opernhaus kann entsprechend der in Berlin geltenden Corona-Regeln alle 1.859 Plätze ohne Abstand anbieten. Dafür müssen die Besucher geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

In der kommenden Woche zeigt die Deutsche Oper den ersten Zyklus von Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen" in der Regie von Stefan Herheim. Zwei weitere sind in der kommenden Woche sowie Anfang Januar geplant. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Donald Runnicles. Im Rahmen des Zyklus feiert die Oper "Siegfried" am 12. November Premiere. Die drei anderen Werke waren seit September 2020 pandemiebedingt in verkehrter Reihenfolge auf die Bühne gekommen.

