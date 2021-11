Corona-Fälle: Bayerische Staatsoper schließt kurzzeitig

München/Berlin (MH) – Die Bayerische Staatsoper stellt den Spielbetrieb für etwa zehn Tage ein. Grund sei eine unsichere Coronalage unter den Mitarbeitern, teilte das Haus am Montag mit. "Wir haben uns zu dieser Sicherheitsmaßnahme entschieden, um die Infektionskette zu unterbrechen und möglichst sicherzustellen, dass es zu keiner weiteren Ausbreitung von positiven Covid-Fällen im Haus kommt", hieß es.

Abgesagt werden zwei Akademiekonzerte mit Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski am (heutigen) Montag und Dienstag, die Oper "Carmen" und eine Schulvorstellung des Kinderstücks "Der Mondbär" am Mittwoch sowie die Aufführungen von Walter Braunfels' "Die Vögel" am 12., 14. und 18. November. Bereits gekaufte Tickets würden automatisch storniert und die Kosten auf die Konten der Kunden zurücküberwiesen.

(wa)

