Elbphilharmonie lädt zu Booster-Impfungen ein

Hamburg/Berlin (MH) – Die Hamburger Elbphilharmonie veranstaltet in ihren Räumlichkeiten erneut eine Impfaktion gegen das Coronavirus. Am 22. November biete man erstmals die Möglichkeit, den "Piks" in einem der Künstlerzimmer des Großen Saals zu erhalten, teilte das Haus am Freitag mit. Bei den vorherigen Terminen im September und Oktober standen dafür die Künstlergarderoben im 12. Stock zur Verfügung. Für die ärztlich verordnete viertelstündige Ruhe nach der Spritze geht es wieder auf die Bühne des Großen Saals als Wartezimmer.

Die Aktion wendet sich an alle Impfwilligen ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Zwischen 13:00 und 21:00 Uhr verabreicht das Impfteam der Hamburger Sozialbehörde wahlweise die Präparate von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson. Eine Anmeldung ist weder erforderlich noch möglich.

Drittimpfungen werden von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Personen ab 70 Jahre und Bewohner von Pflegeeinrichtungen empfohlen. Auch Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt kann sich in der Elbphilharmonie die Booster-Impfung abholen. Menschen, die die Einmalimpfung von Johnson & Johnson erhalten haben, können eine sogenannte Optimierungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna erhalten.

In der Elbphilharmonie gilt ab Anfang Dezember überwiegend die 2G-Regel. Dabei können nur noch gegen Corona geimpfte oder davon genesene Personen die Vorstellungen besuchen. Dadurch könnten die Säle voll belegt werden und die Maskenpflicht entfallen, hieß es. Die Corona-Verordnung des Hamburger Senats erlaubt, Veranstaltungen nach dem 2G-Modell anzubieten. Die Staatsoper nutzt diese Regelung schon seit dem 1. November.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Elbphilharmonie wiederholt große Impfaktion

(24.09.2021 – 14:09 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Hamburger Elbphilharmonie

Link:

➜ http://www.elbphilharmonie.de