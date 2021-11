Drumset wird Instrument des Jahres 2022

Berlin (MH) – Das Drumset ist zum Instrument des Jahres ernannt worden. Es sei das erste Schlaginstrument, das den Platz einnimmt, teilte der Landesmusikrat Berlin am Donnerstag mit. Die Landesmusikräte in 13 Bundesländern koordinieren ab Januar 2022 Projekte und Konzerte von Instrumentenbauern, professionellen Musikern und Amateuren sowie Komponisten und Musikschülern. Die Schirmherrschaft übernehmen Musiker wie Martin Grubinger in Schleswig-Holstein oder Politiker wie der niedersächsische Landtagsabgeordnete Matthias Möhle (SPD).

Die Aktion "Instrument des Jahres" wurde 2008 vom Landesmusikrat Schleswig-Holstein ins Leben gerufen. Seitdem schlossen sich Berlin, Brandenburg und Bremen an. 2018 kamen Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, das Saarland und Sachsen hinzu. 2019 folgte Rheinland-Pfalz, 2020 der Freistaat Bayern. Diesmal beteiligen sich erstmals auch Hamburg und Niedersachsen.

Die bisherigen "Instrumente des Jahres" waren Klarinette (2008), Trompete (2009), Kontrabass (2010), Posaune (2011), Fagott (2012), Gitarre beziehungsweise Bağlama (2013), Bratsche (2014), Horn (2015), Harfe (2016), Oboe (2017), Cello (2018), Saxophon (2019), Geige (2020) und Orgel (2021).

➜ http://www.instrument-des-jahres.de