Staatsoper Hannover sagt Opernball 2022 ab

Hannover/Berlin (MH) – Die Staatsoper Hannover hat den Opernball für das kommende Jahr abgesagt. Wegen der aktuellen Corona-Verordnung sei die am 18. und 19. Februar 2022 geplante Veranstaltung nicht durchführbar, teilte das Haus am Montag mit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht absehbar, unter welchen Hygienemaßnahmen sie dann stattfinden könnte. An dem Ball sollten zahlreiche Künstlergruppen und mehr als 2.000 Gäste teilnehmen.

Aufgrund der langen Planungsvorläufe und Absprachen mit Partnern wäre es allen gegenüber "unverantwortlich, weiter ins Ungewisse zu planen", sagte Opernintendantin Laura Berman. "Die Entscheidung zur Absage macht uns allen keinen Spaß, aber es hilft nichts", fügte der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Braasch hinzu. Bereits erworbene Eintrittskarten sollen automatisch storniert und den Käufern als Gutschein erstattet werden.

Die bisherigen Ideen für den Ball unter dem Motto "Bèsame Mucho" sollen für 2023 weiterentwickelt werden. "Auf diese Weise wird nicht nur ein überzeugendes Konzept beibehalten, wir stellen auch sicher, dass alle bisherigen Arbeiten nicht umsonst waren", erklärte Berman.

