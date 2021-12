Ball der Wiener Philharmoniker 2022 abgesagt

Wien/Berlin (MH) – Der Ball der Wiener Philharmoniker muss auch im Januar 2022 wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zu der Entscheidung sei man wegen der schon aktuell geltenden behördlichen Beschränkung von Veranstaltungen in Innenräumen gezwungen, erklärte Orchestervorstand Daniel Froschauer am Donnerstag. Zudem ließen die jüngsten wissenschaftlichen Aussagen in den kommenden Wochen eine neuerliche Beschleunigung des Infektionsgeschehens erwarten.

Der Philharmoniker-Ball zählt seit Jahrzehnten zu den Höhepunkten der Wiener Ballsaison. Bereits die 80. Ausgabe Anfang 2021 musste coronabedingt ausfallen. Das Jubiläum, für das der US-amerikanische Komponist John Williams eigens eine Fanfare geschrieben hatte, sollte am 20. Januar 2022 nachgeholt werden. "Die Wiener Philharmoniker hoffen auf ein unbeschwertes Ballerlebnis im Musikverein Wien im Jahr 2023", sagte Froschauer nun.

In der vergangenen Woche hatte schon die Wiener Staatsoper ihren für Februar 2022 geplanten Opernball abgesagt. Es wäre die 65. Ausgabe gewesen.

