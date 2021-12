Die José-Carreras-Gala aus der Wiener Staatsoper

Samstag, 18. Dezember 2021 / 20:15 – 21:50 Uhr

3sat

Musik (Österreich 2021, Erstausstrahlung) Für José Carreras ist Wien nicht nur Ort vieler unvergesslicher Höhepunkte seiner Karriere, er bezeichnet die Musikmetropole auch als eine "zweite Heimat". Am 14. September 2021 nahm der Weltstar Abschied von der ihm so vertrauten Wiener Staatsoper. Gemeinsam mit Elīna Garanča, Johanna Wallroth und Michael Arivony bescherte Carreras seinen unzähligen Fans einen letzten und erinnerungswürdigen Konzertabend im Haus am Ring.

Auf dem Programm standen Werke von Edvard Grieg, Erik Satie und Gaetano Donizetti. Begleitet wurden die Solisten von Carreras' langjährigem Klavier-Partner Lorenzo Bavaj und dem Kallisto-Quartett.

Der Reinerlös dieser Abschiedsgala kommt in Zusammenarbeit mit der José Carreras Leukämie-Stiftung der Initiative "Cape 10" zugute. Die gemeinnützige Stiftung hat das Ziel, das Leid von unverschuldet in Not geratenen Menschen zu lindern.

