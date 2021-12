Christmas in Vienna 2021 – Glanzlichter

Donnerstag, 24. Dezember 2021 / 18:15 – 19:20 Uhr

Musik (Österreich 2021, Deutsche Erstausstrahlung) Wie schon 2020 kann das traditionelle Weihnachtskonzert "Christmas in Vienna" pandemiebedingt auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt im Wiener Konzerthaus stattfinden. Deshalb bietet der ORF wieder ein TV-Ersatzprogramm für die Veranstaltung, die seit 1992 alljährlich das Publikum mit Stars und klassischer wie populärer Weihnachtsmusik aus aller Welt verzaubert.

"Christmas in Vienna" im Wiener Konzerthaus – das bedeutet von jeher nicht nur weihnachtliche Vorfreude und stimmungsvolle Musik, sondern auch Auftritte nationaler und internationaler Künstlerpersönlichkeiten. "Christmas in Vienna – Glanzlichter" macht das deutlich: Elīna Garanča, José Cura, Angelika Kirchschlager, Juan Diego Flórez, Anne Sofie von Otter, Piotr Beczała, Grace Bumbry, Bo Skovhus, Angela Denoke und Michael Schade sind nur einige der Sängergrößen, die gemeinsam mit den St. Florianer und Wiener Sängerknaben sowie der Wiener Singakademie musikalisch auf den Heiligen Abend einstimmen werden.

Zudem öffnet der Sender sein Archiv für einen musikalischen Streifzug durch die langjährige Erfolgsgeschichte des Events mit den berührendsten Programmhöhepunkten seit 2006. In diesem Streifzug durch frühere Konzertgalas spielen unter der Leitung von Karel Mark Chichon, Erwin Ortner und Sascha Goetzel die Wiener Symphoniker und das ORF Radio Symphonierorchester Wien.

Dreimal in seiner fast 30-jährigen Geschichte musste das Konzertereignis bisher ausfallen: 2001 und 2002 (aufgrund der Anschläge von 9/11 und seiner Folgen) sowie coronabedingt im Vorjahr, in dem der ORF eine Sonderausgabe in Form eines Hauskonzerts im Wiener Hotel Sacher mit stimmungsvollem Finale im Stephansdom produzierte.

Das anderthalbstündige Konzert wurde am 23. Dezember in ORF II gesendet. ARTE zeigt eine kürzere Fassung.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 22.01.2022).



