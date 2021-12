Berliner Philharmoniker: Silvesterkonzert ohne Petrenko

Berlin (MH) – Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker findet in diesem Jahr ohne Kirill Petrenko statt. Der Chefdirigent musste seine Teilnahme wegen akut aufgetretener Rückenschmerzen kurzfristig absagen, teilte das Orchester am Mittwoch mit. Für ihn übernimmt Lahav Shani. Der junge israelische Dirigent steht damit nach seinem Debüt im September 2020 zum zweiten Mal am Pult der Berliner Philharmoniker.

Das Programm wird teilweise geändert, statt der Ouvertüre der Schauspielmusik zu "Viel Lärm um nichts" von Erich Wolfgang Korngold und Stücken aus der Orchestersuite "Schlagobers" von Richard Strauss erklingen die Ouvertüre zu "Die Fledermaus" von Johann Strauß sowie die Feuervogel-Suite Nr. 2 von Igor Strawinsky. Solistin Janine Jansen interpretiert das Violinkonzert Nr. 1 von Max Bruch und Fritz Kreislers "Liebesleid".

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu den Berliner Philharmonikern

Links:

➜ http://www.berliner-philharmoniker.de