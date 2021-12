Corona-Fälle: Wiener Staatsoper ändert Programm

Wien/Berlin (MH) – Die Wiener Staatsoper ändert am 2. Januar 2022 ihr Programm. Aufgrund von Corona-Infektionen im vokalen Ensemble könne die Vorstellung von Giacomo Puccinis "La Bohème" nicht stattfinden, teilte das Haus am Freitag mit. Stattdessen werde "Tosca" vom selben Komponisten gezeigt. Man gehe davon aus, dass die weiteren Aufführungen von "La Bohème" am 6., 9., 12. und 16. Januar wie geplant stattfinden können.

In der nun neu programmierten "Tosca"-Aufführung übernimmt Malin Byström die Titelpartie. Die schwedische Sopranistin hat in der vergangenen Spielzeit ihr Hausdebüt an der Wiener Staatsoper gegeben. Als Cavaradossi und Scarpia sind wie zuletzt Luciano Ganci und Gevorg Hakobyan zu erleben. Die musikalische Leitung hat Bertrand de Billy.

