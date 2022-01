Geburtstagskonzert für Zubin Mehta zum 85.

Sonntag, 16. Januar 2021 / 17:45 – 18:25 Uhr

Konzert (Deutschland 2021, Erstausstrahlung) Zubin Mehta wurde am 29. April 1936 im indischen Bombay (Mumbai) geboren. Genau 85 Jahre später, am 29. April 2021, dirigierte er sein eigenes Geburtstagskonzert. Auf dem Programm in der Staatsoper Berlin stand Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 4, mit der Staatskapelle Berlin und Daniel Barenboim am Klavier.

Mehta hatte Ende der 50er Jahre als Dirigent schon für einiges Aufsehen gesorgt. Richtig Fahrt nahm seine Karriere dann aber 1962 auf, als er Chef des Orchesters Los Angeles Philharmonic wurde. Als Dirigent hat Mehta seitdem an allen großen Opernhäusern und mit allen bedeutenden Orchestern gearbeitet. Zudem ist er Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra und des Maggio Musicale Fiorentino. Allein fünf Mal dirigierte er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

Dabei war sich Zubin Mehta nie zu schade für spektakuläre und publikumswirksame Auftritte, wie beim legendären Konzert der "Drei Tenöre" in den Caracalla-Thermen in Rom 1990 oder der Liveaufnahme von Puccinis "Tosca" an den Originalschauplätzen in Rom 1992.

Die Sendung ist auch auf ARTE Concert ➜ zu sehen (verfügbar bis 15.04.2022).

➜ http://www.staatsoper-berlin.de

