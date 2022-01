Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Intendant verlängert

Mainz/Berlin (MH) – Beat Fehlmann bleibt weitere fünf Jahre Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) und der Schweizer unterzeichneten am Donnerstag die Verlängerung seines laufenden Vertrags bis zum 28. August 2028.

Die von Fehlmann seit seinem Amtsantritt 2018 gesetzten Impulse zur strukturellen und künstlerischen Entwicklung der Staatsphilharmonie hätten sehr schnell Erfolge gezeigt, sagte Binz. Als Beispiel nannte sie die Steigerung der Abonnementzahlen für die Konzertreihen mitten in der Corona-Krise. Bei den Musikern genieße der Intendant hohe Unterstützung.

Fehlmann selbst will in seiner weiteren Amtszeit die Pandemie-Folgen bewältigen und das Orchester weiterentwickeln. "Die spannende Aufgabe liegt für mich darin, die Staatsphilharmonie bei der Transformation vom klassischen Orchester zum Kompetenzzentrum für Musik zu begleiten", sagte der 1974 in Aarau geborene Kulturmanager.

