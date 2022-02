Edward Gardner wird Musikdirektor in Oslo

Oslo/Berlin (MH) – Die Norwegische Nationaloper bekommt nach fast zwei Jahren wieder einen Musikdirektor. Am Dienstag stellte das Haus den britischen Dirigenten Edward Gardner vor. "Mit ihm, Opernregisseurin Randi Stene und Ballettdirektorin Ingrid Lorentzen bekommen wir eine künstlerische Leitung, die gemeinsam mit unseren qualifizierten Mitarbeitern unsere Kunst schärft und das Publikum in den kommenden Jahren begeistert", sagte Geschäftsführer Geir Bergkastet.

Gardner werde das Amt am 1. August 2024 antreten, ab sofort sei er als künstlerischer Berater engagiert. In den kommenden zwei Jahren soll er bereits mehrere Opernproduktionen dirigieren, darunter Verdis "Ein Maskenball" und Berlioz' "Die Verdammnis des Faust". Der 47-Jährige ist seit 2021 Chefdirigent des London Philharmonic und seit 2015 des Bergen Philharmonic Orchestra. Letztere Position wird er zum Ende der Saison 2023/24 aufgeben.

Den Posten des Musikdirektors an der Norwegian Opera & Ballett anzunehmen sei ihm eine große Freude, erklärte Gardner. "Ich hatte im vergangenen Jahr eine fantastische Zusammenarbeit mit den talentierten Musikern hier und freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen in diesem einzigartigen Opernhaus hochwertige Kunst zu schaffen", sagte er. Auch Operndirektorin Stene erwartet eine "enge Zusammenarbeit" mit Gardner. "Mit ihm an Bord sieht die Zukunft der Oper in Norwegen besser aus als je zuvor", sagte sie.

Der letzte Musikdirektor der Norwegischen Nationaloper, der deutsche Dirigent Karl-Heinz Steffens, hatte das Haus 2017 nach nur einer Spielzeit wieder verlassen. Als Grund nannte er Meinungsverschiedenheiten mit der damals antretenden Operndirektorin Annelise Miskimmon. Die irisch-britische Musik- und Opernmanagerin wechselte 2019 ihrerseits zur English National Opera. Die jetzige Operndirektorin Randi Stene ist seit August 2020 im Amt.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://operaen.no