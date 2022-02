Cottbuser Opernchefinnen wechseln nach Innsbruck

Cottbus/Berlin (MH) – Die Regisseurin Jasmina Hadžiahmetović und die Dramaturgin Katharina Duda wechseln vom Staatstheater Cottbus an das Tiroler Landestheater Innsbruck. Dort übernehmen sie mit der Spielzeit 2023/24 die gemeinsame Leitung der Sparte Musiktheater, teilte das Haus am Donnerstag mit. Beide wirken seit 2020 in Cottbus – Hadžiahmetović als stellvertretende Operndirektorin und Oberspielleiterin, Duda als geschäftsführende Dramaturgin für Musiktheater, Ballett und Konzert. Ihre Arbeit würden sie bis zum Ende der laufenden Saison oder zur etwaig früheren Übergabe an die jeweiligen Nachfolger fortsetzen, hieß es.

Es sei eine von tiefem künstlerischem und menschlichem Vertrauen begleitete Entscheidung gewesen, beide vorzeitig aus ihren Festverträgen zu entlassen, sagte Intendant Stephan Märki. "Doch auch wenn wir sie schmerzlich vermissen werden, freuen wir uns sehr über ihr berufliches Weiterkommen." Hadžiahmetović und Duda dankten der Leitung und den Mitarbeitern des Hauses für die Unterstützung und das Entgegenkommen. "Das Staatstheater Cottbus betrachten wir als eine wichtige und prägende Station in unserer Laufbahn", erklärten sie.

