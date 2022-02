7 Leben für die Musik – Die Familie Kanneh-Mason

Samstag, 05. Februar 2022 / 20:15 – 21:15 Uhr

Dokumentation (Deutschland 2022, Erstausstrahlung) Sie sind jung, schwarz und äußerst begabt: Die sieben Geschwister der Familie Kanneh-Mason bieten Einblicke in ihr turbulentes Zuhause in Nottingham und in die Konzertwelt. Chancengleichheit und Vielfalt haben sich die Kinder auf die Fahne geschrieben: Sie zeigen, dass klassische Musik nicht nur für und von Weißen gemacht wird. In ihrem Leben vereinen sie immer wieder ihr herausragendes Talent mit purer Leidenschaft.

Anders als bei den Bachs, den Mozarts oder auch den Jacksons wurden die talentierten Geschwister nicht von strengen Musikereltern gedrillt. Die Eltern Kadiatu und Stuart mit Wurzeln aus der Karibik und Sierra Leone sind keine professionellen Musiker. Sie waren selbst überrascht vom Talent und dem starken Willen ihrer sieben Kinder. Sie schaffen es, ihre Kinder zu fördern, aber nicht zu überfordern.

Bei allen Aktionen ist und bleibt die Mutter Kadiatu der feste Anker für alle Familienmitglieder. Sie erzählt, was passiert, wenn sich sieben Talente auf engstem Raum – im Haus einer Familie, auf einer Bühne – entfalten wollen. Gibt es Konkurrenzkampf? Ist es für schwarze Musikerinnen und Musiker schwerer, in der Klassik erfolgreich zu sein? Gibt es überhaupt Momente, um durchzuatmen? Die Träume, Erwartungen und Sorgen der jungen Musikerinnen und Musiker halten unserer Gesellschaft dabei unweigerlich den Spiegel vor.

Sheku erregte bisher die meiste Aufmerksamkeit. Das englische Königshaus lud ihn ein, um die Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle mit seinem Cello zu begleiten. Das war der Durchbruch, internationale Konzerte folgten. Isata, eine seiner Schwestern, wurde von Elton John an der Musikhochschule in London entdeckt, als er sich nach Kandidateninnen und Kandidaten für sein Förderprogramm umsah. Mit ihm trat die Pianistin in Los Angeles auf. Für Isata der Beginn einer Karriere.

Zusammen sind alle sieben Kanneh-Masons auf der Bühne zu sehen und zu hören, zum Bespiel im Londoner Barbican Center oder in der Royal Albert Hall bei einem der legendären BBC Proms Konzerte. In den sagenumwobenen Abbey Road Studios spielen die Geschwister gemeinsam eine CD ein. Auf ihrem Weg begleiten sie prominente Musikschaffende wie Simon Rattle, Christoph Eschenbach, Daniel Hope und Thomas Hampson. Fleiß, Wille und Durchhaltevermögen müssen die Kanneh-Masons selbst beisteuern.

