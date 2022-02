Anne-Sophie Mutter spielt John Williams

Sonntag, 13. Februar 2022 / 17:40 – 18:25 Uhr

ARTE

Musik (USA 2021, Erstausstrahlung) Schon lange sind sie so etwas wie ein Dream-Team: die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Komponist John Williams. Beim Tanglewood Festival in Massachusetts brachten sie 2021 sein 2. Violinkonzert zur Uraufführung, das der US-Amerikaner für die Deutsche geschrieben hat. Begleitet wurden Mutter vom Boston Symphony Orchestra mit Williams am Pult. Das Programm wird durch ein geigenspezifisches Arrangement von John Williams' Hit "Across the Stars (Love Theme)" aus dem Film "Star Wars: Attack of the Clones" komplettiert.

Im Westen von Massachusetts, in der Idylle der grünen Berkshire Hills, findet alljährlich im Juli und August das Tanglewood Festival statt. Seit 1937 ist Tanglewood auch die Sommerresidenz des Boston Symphony Orchestra, das nach Saisonende immer berühmte Gäste an diesen Ort einlädt, um hochkarätige Konzertevents rund um Klassik, Jazz und Popularmusik zu präsentieren.

Anne-Sophie Mutter, vierfache Grammy-Preisträgerin und weltweit eine der besten Geigerinnen unserer Zeit, sagt, es sei eine ungeheure Ehre für sie, mit dem 25-fachen Grammy-Preisträger zu arbeiten. "Es gibt nur einen John Williams", so Anne-Sophie Mutter. "Was er schreibt ist unvergleichlich."

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 13.05.2022).

