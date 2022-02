Janowski plant in Dresden konzertanten "Ring"

Dresden/Berlin (MH) – Die Dresdner Philharmonie geht in die letzte Saison mit Marek Janowski als Chefdirigent. 2022/23 will der 83-Jährige noch einmal Richard Wagners Opern-Tetralogie "Der Ring des Nibelungen" im Kulturpalast konzertant aufführen, teilte das Orchester am Donnerstag mit. Neben dem Großprojekt sind unter anderem die Neunten Sinfonien von Anton Bruckner, Ludwig van Beethoven und Hans Werner Henze sowie ein Richard-Strauss-Programm.

Mit dem "Ring"-Zyklus schließt sich für Janowski ein Kreis: Die ebenfalls konzertanten Aufführungen Anfang der 1980er Jahre am gleichen Ort, damals mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden, haben seinen internationalen Ruf als Wagner-Dirigent begründet. Da die akustische Qualität des alten Konzertsaals mangelhaft war, sei es Janowski ein Anliegen, den "Ring" im 2017 umgebauten Kulturpalast noch einmal zu präsentieren, hieß es.

Der 1939 in Warschau (Polen) geborene und in Deutschland aufgewachsene Janowski ist seit 2019 Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. Die Position hatte er bereits von 2001 bis 2003 inne. Von 2002 bis 2015 war er Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin.

