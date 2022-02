Die Fledermaus – Aus der Wiener Staatsoper

Samstag, 26. Februar 2022 / 20:15 – 23:00 Uhr

3sat

Operette (Österreich 2021, Deutsche Erstausstrahlung) Selten hat ein Werk mit solcher Unmittelbarkeit in Wien eingeschlagen wie Johann Strauß' "Die Fledermaus". Von der Uraufführung 1874 an brachte man das Stück in höchster Spieldichte. Die berühmteste aller Operetten nähert sich mit glücklicher und leichter Hand Spielarten der erotischen und sozialen Verstellung und bringt die bürgerlichen Fassaden zum Tanzen, politische und gesellschaftliche Kommentare inklusive.

3sat zeigt die Aufführung der Wiener Staatsoper vom Silvesterabend 2021 mit dieser Besetzung: Andreas Schager (Gabriel von Eisenstein), Rachel Willis-Sørensen (Rosalinde), Wolfgang Bankl (Frank), Christina Bock (Prinz Orlofsky), Hiroshi Amako (Alfred, ein Tenor), Clemens Unterreiner (Dr. Falke), Vera-Lotte Boecker (Adele), Peter Simonischek (Frosch), Robert Bartneck (Dr. Blind), Johanna Wallroth (Ida). Musikalische Leitung: Bertrand de Billy

1894 kam die Operette zu Hofopern-Ehren, um seither nahezu durchgehend und seit 1900 fast immer zu Silvester im Repertoire der Wiener Staatsoper zu bleiben. Regisseur Otto Schenk, der die Produktion 2011 neu einstudierte, sieht in der "Fledermaus" zwei Motoren: die Sentimentalität, das Sich-Hingeben einer fast hypochondrisch übertriebenen Stimmung, und die Blamage, die durch eine geradezu satanische Unterhaltungssucht aller Beteiligten hervorgerufen wird.

