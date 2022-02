Staatstheater Nürnberg zeigt Solidarität mit Ukraine

Nürnberg/Berlin (MH) – Das Staatstheater Nürnberg zeigt sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. "Der durch nichts zu rechtfertigende Krieg Putins gegen die Ukraine fordert auch uns zu einer klaren Stellungnahme heraus", sagte Intendant Jens-Daniel Herzog am Montag. Eine Vorstellung von Goyo Monteros Ballett "Narrenschiff" am 4. März widme man der ukrainischen Bevölkerung. Dabei sollen auch Spenden für Hilfsprojekte des Partnerschaftsvereins Charkiw-Nürnberg gesammelt werden. Seit Freitagabend sind das Opern- und das Schauspielhaus in den Farben der ukrainischen Nationalflagge beleuchtet.

In "Narrenschiff" widmet sich Ballett-Direktor und Chef-Choreograf Montero dem Motiv des Exodus, das sich durch alle Geschichtsepochen zieht, in Verbindung mit den auch derzeit virulenten Ausprägungen von Flucht, Vertreibung und Emigration. "Eine leider hochaktuelle Reflexion des weltpolitischen Geschehens", erklärte Herzog.

Das Staatstheater Nürnberg Ballett wollte das Stück eigentlich im Juli bei einer Russland-Tournee in Moskau und St. Petersburg zeigen. Angesichts der Invasion in der Ukraine komme ein Gastspiel sowohl für ihn als auch die Theaterleitung derzeit nicht in Frage, sagte Montero. "Dennoch halten wir den Kulturaustausch nach wie vor für einen wichtigen Baustein, um den Frieden in Europa und der Welt zu erhalten." Vor allem hoffe man auf eine "baldige Deeskalation dieser extrem besorgniserregenden politischen und militärischen Krise", betonte der Ballett-Direktor.

