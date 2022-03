Elbphilharmonie sagt Konzerte mit Gergiev ab

Hamburg/Berlin (MH) – Die Hamburger Elbphilharmonie hat die Konzerte des russischen Dirigenten Valery Gergiev abgesagt. "Infolge des anhaltenden Schweigens zur russischen Invasion in der Ukraine von Valery Gergiev sind die an Ostern geplanten beiden Konzerte mit ihm und dem Orchester des Mariinsky Theaters in der Elbphilharmonie nunmehr abgesagt", hieß es in einem Statement des Hauses vom Dienstag.

Gergiev werde auch an den im Mai geplanten Konzerten der Münchner Philharmoniker in der Elbphilharmonie nicht teilnehmen. Zuvor hatte die Stadt München den 68-Jährigen als Chefdirigent des Orchesters entlassen.

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hatte am Freitag die Hoffnung geäußert, dass der Dirigent ein Zeichen der Distanzierung von dem Überfall Russlands auf die Ukraine setzen wird.

(wa)

