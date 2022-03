Bayerische Staatsoper zeigt "Peter Grimes"

München/Berlin (MH) – Die Bayerische Staatsoper bringt am (heutigen) Sonntag ihre erste Neuproduktion von Benjamin Brittens "Peter Grimes" auf die Bühne. Der norwegische Regisseur Stefan Herheim gibt damit sein Hausdebüt. Am Pult des Bayerischen Staatsorchester steht erstmals der englisch Dirigent Edward Gardner. (Meldung 22:41 Uhr ➜ Denkwürdige Premiere von "Peter Grimes" in München)

Zuvor ist das Stück an der Bayerischen Staatsoper erst einmal in einer von der English National Opera (ENO) übernommenen Version gezeigt worden. Die Münchner Premiere war 1991. In der jetzigen Inszenierung übernimmt Stuart Skelton die Titelpartie. Für seine Darbietung des Peter Grimes an der ENO wurde der australische Tenor für den Laurence Olivier Award nominiert. Als Ellen Orford gibt die US-amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen ihr Rollendebüt.

Iain Paterson (Captain Balstrode), Jennifer Johnston (Mrs. Sedley) und Brindley Sherratt (Swallow) sind erfahrene Interpreten ihrer Figuren. Weitere Partien werden von Claudia Mahnke (Auntie), Emily Pogorelc und Lindsay Ohse (Nichten) sowie dem neuen Ensemblemitglied Konstantin Krimmel (Ned Keene) verkörpert.

Die Premiere war ursprünglich für den 26. Februar geplant. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle in den technischen und künstlerischen Abteilungen musste sie verschoben werden. Die Vorstellung wird auch auf staatsoper.tv im Livestream übertragen (Beginn 18:00 Uhr).

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Denkwürdige Premiere von "Peter Grimes" in München

(06.03.2022 – 22:41 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Bayerischen Staatsoper

Link:

➜ http://www.staatsoper.de