Neuer Wuppertaler GMD gibt Einstand mit "Tannhäuser"

Wuppertal/Berlin (MH) – Mit "Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg" gibt Patrick Hahn am (heutigen) Sonntag seinen Einstand als Generalmusikdirektor an der Oper Wuppertal. Regie führt Nuran David Calis. Es ist die erste Wagner-Produktion an dem Haus seit sieben Jahren.

Bei den meisten Hauptpartien handelt es sich um Rollendebüts. Norbert Ernst gibt erstmals den Tannhäuser, Guido Jentjens ist als Landgraf zu erleben, und die US-Amerikanerin Julie Adams steht kurz nach ihrem Europadebüt erstmals als Elisabeth auf der Bühne. Die Britin Allison Cook rundet als Venus das Gästeensemble ab. Alle weiteren Rollen werden aus dem Wuppertaler Opernensemble gestellt, darunter Simon Sticker als Wolfram von Eschenbach.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Wuppertaler Oper

Link:

➜ http://www.wuppertaler-buehnen.de