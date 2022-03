Musikhochschule Dresden: Rösel wird Ehrensenator

Dresden/Berlin (MH) – Der Pianist Peter Rösel wird zum Ehrensenator der Dresdner Musikhochschule ernannt. Damit zeige die Einrichtung ihre Wertschätzung für Rösels Verdienste in der Klavier-Ausbildung, erklärte Rektor Axel Köhler am Dienstag. Die Verleihung der Ehrensenatorenwürde soll am 23. März stattfinden.

Der 1945 in Dresden geborene Rösel hatte bis 2010 eine Professur an der dortigen Hochschule "Carl Maria von Weber" inne, bis 2011 war er Lehrbeauftragter. "Peter Rösel ist nicht ohne Grund ein Pianist mit Weltkarriere. Sein Klavierspiel ist schlicht und kraftvoll, klar strukturiert und warm", erklärte sein Kollege Arkadi Zenzipér, der die Ehrung vorgeschlagen hatte. Bereits als Jugendlicher habe er gern dessen Schubert-Einspielungen gehört und später die große Bandbreite von Rösels Repertoire entdeckt. "Ich empfand es als große Ehre, mit ihm gemeinsam an der Musikhochschule zu unterrichten."

Rösel errang 1966 als erster Deutscher einen Preis beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. 1972 wurde er mit dem Kunstpreis der DDR geehrt und 2009 mit dem Kunstpreis der Landeshauptstadt Dresden. 2016 erhielt er den Mozartpreis der Sächsischen Mozart-Gesellschaft. In seiner Karriere gastierte er bei internationalen Festivals und Orchestern. Allein mit Kurt Masur und dem Gewandhausorchester Leipzig gab er mehr als 200 Konzerte.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Hochschule für Musik Dresden

Link:

➜ https://www.hfmdd.de