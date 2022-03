Münchner Benefizkonzert bringt 333.000 Euro für Ukraine

München/Berlin (MH) – Das gemeinsame Benefizkonzert der drei größten symphonischen Klangkörper Münchens hat bisher mehr als 333.000 Euro eingebracht. Die Summe kam durch Ticketverkäufe und Spenden zusammen, teilte die Organisation "Save the Children" am Mittwoch mit. "Dieses Ergebnis ist einfach überwältigend und ermöglicht unseren Einsatz für ukrainische Kinder – jetzt und in Zukunft", sagte Florian Westphal, Geschäftsführer von "Save the Childen" Deutschland.

Auf Initiative der Geigerin Anne-Sophie Mutter waren in der vergangenen Woche Musiker der Münchner Philharmoniker, des BR-Symphonieorchesters und des Bayerischen Staatsorchester zusammengekommen. Unter der Leitung von Lahav Shani spielten sie in der Isarphilharmonie die 5. Symphonie und – mit Mutter als Solistin – das Violinkonzert von Ludwig van Beethoven.

Die Geigerin dankte ihren Kollegen und allen Spendern. Sie ermöglichten, "Hoffnung und Hilfe dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten nötig sind, bei den Kindern in der Ukraine und auf der Flucht", sagte Mutter. "Wir können und müssen diesen schutzbedürftigen Wesen mit all unserer Kraft zur Seite stehen."

Die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" wurde 1919 gegründet und ist in rund 120 Ländern tätig. Seit 2014 leistet sie auch in der Ukraine humanitäre Hilfe für Kinder und ihre Familien.

