Händel-Festspiele Göttingen erkunden "Neue Horizonte"

Göttingen/Berlin (MH) – Die Internationalen Händel-Festspiele Göttingen stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Neue Horizonte". Vom 12. bis 22. Mai sind mehr als 50 Veranstaltungen an 26 Spielorten in und um Göttingen geplant, teilte Intendant Jochen Schäfsmeier am Mittwoch mit. Es ist die erste Ausgabe unter der künstlerischen Leitung von George Petrou.

Dabei stellt der griechische Dirigent und Pianist die Händel-Oper "Giulio Cesare in Egitto" in den Mittelpunkt. Er wird am Pult stehen und selbst Regie führen. Premiere ist am 13. Mai. Insgesamt sind acht Aufführungen geplant, darunter ein Public Screening und eine Familienfassung. Festivalgründer Oskar Hagen hatte das Stück vor 100 Jahren wiederentdeckt.

Zur Eröffnung leitet Petrou das Festspielorchester Göttingen. Bei einem Gala-Konzert ist die russische Sopranistin Julia Lezhneva zu erleben. Weiterhin sind Kinderkonzerte, ein Sing Along-Gottesdienst sowie eine mobile Bühne und andere Veranstaltungen geplant.

Die Händel-Festspiele gelten als das weltweit älteste Festival für Alte Musik und trugen erheblich zur Wiederentdeckung der Opern von Händel (1685-1759) bei. 2020 musste die Jubiläumsausgabe Corona-bedingt ausfallen, im vorigen Jahr wurde das Festival von Mai auf September verschoben.

(wa)

