Solidaritätskonzert für die Ukraine – Konzerthaus Berlin

Konzert (Deutschland 2022, Erstausstrahlung) Das Konzerthausorchester Berlin und Dirigent Christoph Eschenbach setzen ein musikalisches Zeichen der Solidarität: Ein Konzert am 17. März widmeten sie ukrainischen Kindern und ihren Familien. Die Erlöse und Spenden des Konzertes gingen an das SOS-Kinderdorf Ukraine, das sofortige Hilfsmaßnahmen für in Not geratene Familien einleitet, hieß es.

Das Konzert begann mit "Gebet für die Ukraine" des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov. Zudem erklangen Dmitri Schostakowitschs Sinfonie Nr. 8 in c-moll op. 65, die im Sommer 1943 entstand und musikalisch beeindruckend von Schostakowitschs Erfahrungen in der Kriegszeit erzählt, sowie sein erstes Cellokonzert, interpretiert vom Cellisten Bruno Philippe.

Das Konzert war ein "sehr persönliches Anliegen" von Eschenbach: "Die Trauer, die aus vielen Werken Schostakowitschs spricht, ist auch unsere. Die Hoffnung, die dennoch durch die Musik schimmert, dürfen wir nicht verlieren", erklärte der Dirigent.

"Ich bin maßlos entsetzt und verstört über die schreckliche Situation in der Ukraine. Ich bin im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, war selbst ein Flüchtlingskind und weiß daher, welche tiefen Wunden Krieg hinterlässt. Ich hoffte, dass dies der letzte Krieg in Europa gewesen sei in meinem Leben und dem zukünftiger Generationen. Nun muss ich das furchtbare Leid sehen, das über die Menschen in der Ukraine gekommen ist, durch ein Regime, das ein Land überfällt und somit unsere Demokratie. Ukrainische Kinder auf der Flucht sind großen Gefahren ausgesetzt, ihnen drohen unter anderem Hunger, Krankheiten sowie Traumata."

