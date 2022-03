Dirigent Michail Jurowski gestorben

Dresden/Berlin (MH) – Der russische Dirigent Michail Jurowski ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 76 Jahren, wie die Sächsische Staatskapelle Dresden am Sonntag unter Berufung auf die Familie des Künstlers mitteilte. Jurowski war seit 1989 als Ständiger Gastdirigent bei dem Orchester engagiert. Zuletzt dirigierte er die Staatskapelle 2017 im Sonderkonzert zu deren Gründungstag. "Michail Jurowski hat immer aus ganzem Herzen Musik gemacht. Wir werden ihn nicht vergessen", erklärte der Orchestervorstand.

1945 in Moskau als Sohn des Komponisten Wladimir Jurowski geboren, studierte Michail Jurowski am Konservatorium seiner Heimatstadt Dirigieren und Musikwissenschaft. Anschließend arbeitete er am Stanislawski-Theater und am Bolschoi-Theater. Ab 1978 war er Ständiger Gastdirigent an der Komischen Oper Berlin. Ab 1990 lebte er vollständig in Deutschland. Seine Söhne Wladimir und Dmitri sind ebenfalls Dirigenten, seine Tochter Maria ist Pianistin.

In den 1990-er Jahren war Jurowski Generalmusikdirektor der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford und des Rostocker Volkstheaters. Von 1999 bis 2001 wirkte er als Chefdirigent der Oper Leipzig und von 2006 bis 2008 beim WDR Rundfunkorchester Köln. Er stand am Pult renommierter Klangkörper wie dem London Philharmonic Orchestra, den Sankt Petersburger Philharmonikern, dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, dem Philharmonische Orchester Kopenhagen und dem Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Zudem dirigierte er an großen Häusern wie der Bayerischen Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin, der Mailänder Scala, der Oper Leipzig und der Opéra national de Paris.

