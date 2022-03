Steinmeier-Appell: Keinen Hass zwischen Völkern

Berlin (MH) – Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor pauschalen Feindseligkeiten gewarnt. "Lassen wir nicht zu, dass aus Putins Hass ein Hass zwischen Völkern und zwischen Menschen wird, auch nicht in unserer eigenen Gesellschaft", sagte er am Sonntag in einer Videoansprache zu einem Konzert der Berliner Philharmoniker im Schloss Bellevue.

Unter dem Motto "Für Frieden und Freiheit" spielten Musiker aus Deutschland, der Ukraine, Russland und Belarus sowie anderen Ländern. "Ihre Haltung gegen diesen verbrecherischen Krieg, sie ist eine Frage von Menschlichkeit, nicht von Herkunft", betonte Steinmeier, der wegen einer Corona-Erkrankung per Video zugschaltet wurde.

Das Konzert stand unter der musikalischen Leitung von Nodoka Okisawa. Die Assistentin von Kirill Petrenko war für den kurzfristig erkranken Chefdirigenten eingesprungen. Zu Beginn und zum Abschluss erklang jeweils ein Stück des Ukrainers Valentin Silvestrov. Der 84-Jährige musste aus seinem Heimatland fliehen und war bei dem Konzert selbst anwesend. Der russische Pianist Evgeny Kissin interpretierte eine Polonaise von Frédéric Chopin sowie gemeinsam mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker zwei Sätze aus einem Klaviertrio von Schostakowitsch. "Wer übrigens wusste besser um das totalitäre Grauen im eigenen Land als Dmitri Schostakowitsch?", gab Steinmeier zu Bedenken.

Die Berliner Philharmoniker riefen zu Spenden für die Ukraine-Nothilfe der UNO-Flüchtlingshilfe auf, deren Botschafter sie seit September 2021 sind. Das Orchester hatte sich schon am Tag nach Beginn des Krieges "zutiefst erschüttert" geäußert. "Der heimtückische und völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine ist ein Messer in den Rücken der ganzen friedlichen Welt", erklärte der aus Russland stammende Chefdirigent Petrenko.

