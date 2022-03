Kulturpreis für Orchester-Intendant Fehlmann

Berlin (MH) – Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) verleiht ihren "Kulturpreis der deutschen Orchester" in diesem Jahr an Beat Fehlmann. Damit ehre man das erfolgreiche und vorbildliche Engagement des Intendanten der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, sagte DOV-Geschäftsführer Gerald Mertens am Montag. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll dem gebürtigen Schweizer am 26. April im Rahmen der DOV-Delegiertenversammlung in Münster überreicht werden.

Schon vor Corona habe sich das Orchester unter Fehlmanns Leitung zu einem echten Innovationsstandort entwickelt. Beispiele seien das Bemühen um mehr Diversität bei Personal, Publikum und Programm, die Beschäftigung mit dem Thema Musik und Gesundheit, Livestreams mit 360 Grad-Kameratechnik und vor allem die Gewinnung neuen Publikums. So habe die Staatsphilharmonie ihre Abonnentenzahl trotz Pandemie gegen den Trend um 51 Prozent steigern können.

Mit dem Kulturpreis ehrt die DOV seit 1979 alle drei Jahre besondere Verdienste um die Orchester und Rundfunkensembles. Bisherige Preisträger waren unter anderem der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth, WDR-Intendant Fritz Pleitgen, die Dirigenten Kurt Masur und Gerd Albrecht, die Deutsche Unesco-Kommission und 2018 die nordrhein-westfälische Kulturministerin Isabell Pfeiffer-Poensgen (parteilos).

(wa)

